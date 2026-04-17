テンポよく続いていたラリーが突然途切れたり、既読がついたままなんの反応もなかったり。そんなことばかりです、息子とのメールのやりとり。「情報はもらったし、急いで帰ってきたことが全てだ」と言われました。若い頃に知っておきたかったね。