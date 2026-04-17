鏡に映る白髪が気になったら、セルフカラーのためにドラッグストアへ。これがお決まりのパターンになっているなら、ハイライトを入れるアレンジへ切り替えるチャンスです。全体に明るさをプラスすれば、その中に白髪が溶け込んで自然なカモフラージュに。トレンドのボブと合わせて、鮮度の高さとケアの手軽さもゲットして。 白髪をデザインとして活かす 表参道で大人世代の施術を手掛ける@sakosakosak