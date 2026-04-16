国産デニムの代表的な産地として知られる岡山県児島。そこでデニム専門ブランドとして高い支持を集めているのが児島ジーンズです。同ブランドはこれまで、往年の名品をイメージしながらもオリジナリティを加えたデニムシリーズを数多く展開し、ビンテージジーンズを愛するアメカジファンから、日常のコーディネートにデニムを取り入れたい感度の高い層まで、幅広い支持を得てきました。