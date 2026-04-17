◆阪神大学野球春季リーグ戦▽第１節２回戦大産大４ｘ―３甲南大＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・あじさいスタジアム北神戸）雨天順延となった第１節２回戦が行われた。大産大は終盤２点ビハインドを追い付き、延長１０回タイブレークへ。途中出場の南里海晴（２年＝石見智翠館）が１死満塁から中前へサヨナラ打を放ち、２勝２敗とした。※※※意地の一打だった。「今日は絶対、自分が打って決める