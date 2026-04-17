女優の西本まりん（２４）がフジテレビ系連続ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・後９時）で女子高校生役を好演している。福井の高校に新米教師として赴任してきた朝野峻一（北村匠海）が生徒たちと「サバ缶を宇宙食にする」という目標を掲げるストーリー。西本は東京から転校し、周囲になじめない菊池遥香役を演じている。宇宙への目標に盛り上がる同級生を横目に、時には突き放すようなセリフも。西本は「強い言葉の奥に