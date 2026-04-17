◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）第８６回皐月賞（１９日、中山）の枠順が１６日、確定した。昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォは１枠１番。フルゲート１８頭になった９０年以降、９４年ナリタブライアン、２０年コントレイルと、のちの３冠馬２頭と同じ最内枠に入り、吉岡辰弥調教師（５０）＝栗東＝も「いい枠が当たりました」と自信を深めた。白星がグッと近付いた。昨年の最優秀