巨人が甲子園で阪神に２連勝と波に乗ってきた。投げてはスライド登板の田中将大投手が６回３失点で今季２勝目、日米通算２０２勝で単独３位に浮上。打っては悩める主砲・ダルベックが先制３ラン含む猛打賞と復権し、先導した。前日１５日は雨天中止となり、阿部監督が直接指導。間の取り方などを助言したようで、さっそく実を結んだ形だ。スポーツ報知の公式YouTube「報知プロ野球チャンネル」が試合直後にラジオ形式の動画を配