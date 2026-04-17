【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 4−3 レアル・マドリード（日本時間4月16日／アリアンツ・アレーナ）【映像】ヴィニシウス、物議を醸すパフォーマンスをする瞬間レアル・マドリードのFWヴィニシウスが議論を呼ぶ振る舞いを見せた。バイエルンに所属するFWルイス・ディアスが、レアル・マドリードの準決勝進出を阻むゴラッソ直後に見せたパフォーマンスが話題になっている。日本時間4月16日、UEFAチャンピオンズリーグ準々