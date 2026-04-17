日本とフィリピンの合作映画「この場所」の一場面（（C）映画「この場所」FilmPartners）東日本大震災後の岩手県陸前高田市で撮影された日本とフィリピンの合作映画「この場所」が、大阪市、京都市、神戸市で25日から順次上映される。同国の大阪総領事館は、映画館を訪れることが少ない在日フィリピン人らに交流サイト（SNS）などで鑑賞に訪れるよう呼びかけている。総領事館は「単なる映画鑑賞の場ではなく、両国の人々の親