アメリカのトランプ大統領は、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したと発表しました。【写真を見る】イスラエルとレバノン 10日間の停戦で合意トランプ大統領が発表両国の首脳会談が来週にも行われるとの見通し示すトランプ大統領は16日、SNSに投稿し、レバノンのアウン大統領、イスラエルのネタニヤフ首相と相次いで電話で会談したことを明らかにしました。レバノンとイスラエルがアメリカ東部時間の16日午後5時