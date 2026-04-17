力強い真っすぐを軸にした変幻自在の投球で大谷はメッツ打線を翻弄した(C)Getty Imagesまさに芸術が如し。相手バッターのバットが面白いように空を切る投球だった。現地時間4月15日、ドジャースの大谷翔平は本拠地で行われたメッツ戦に先発登板。エンゼルス時代の2021年5月28日のアスレチックス戦以来5年ぶりとなる「投手専念」のマウンドとなったが、6回（95球）を投げ、被安打2、10奪三振、1失点と強力打線を圧倒した。【動