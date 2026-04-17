◆米大リーグヤンキース４―１１エンゼルス（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）、エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が１６日（日本時間１７日）、歴史に名を刻む“史上最高の打ち合い”を見せた。まずはジャッジだ。「２番・右翼」で先発出場すると、初回１死で迎えた第１打席で２試合連発となる８号ソロ。左腕スーターの８８・９マイル（約１４３・