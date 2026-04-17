IEAのビロル事務局長＝3月、ブリュッセル（共同通信）【ブリュッセル共同】国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長は16日、中東情勢の緊迫化に伴い、欧州でジェット燃料が逼迫していると警鐘を鳴らした。残りは「恐らく6週間程度だ」と述べ、石油供給の混乱が続けば、航空便の欠航が近く発生するとの見方を示した。AP通信のインタビューで語った。米国とイスラエルが2月末にイランを攻撃して以降、イランは報復として湾岸