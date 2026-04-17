◆ファーム・リーグハヤテ１―１巨人（１６日・静岡）巨人の山田龍聖投手（２５）が１６日、かつてのチームメートを相手に好投を披露し、１軍昇格へアピールに成功した。ファーム・リーグ、ハヤテ戦（静岡）に先発で登板し、５回３安打無失点。「４回くらいからフォークを多めに使って立て直すことができた」。前回登板の３日・ソフトバンク戦（Ｇタウン）から連続無失点を１１イニングまで伸ばし、好調を維持している。２