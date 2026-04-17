◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）巨人の田中瑛斗投手（２６）が田中将の日米通算２０２勝目の権利を守り抜いた。１点リードの７回から２番手で登板し、１四球を与えながらも１回無安打無失点と好リリーフ。「将大さんの勝ちを消さずにいけてよかった」と胸をなで下ろした。絶対に負けたくなかった。前回１４日は７回１死一、三塁のピンチでマウンドへ。代打・高寺に一時逆転の２点打を浴びるなど踏ん張