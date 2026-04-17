NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4808.30（-15.30-0.32%） 金６月限は続落。時間外取引では、米国とイランの停戦協議再開見通しが支援要因になったが、買い一巡後は上げ一服となった。欧州時間に入ると、ドル高を受けて軟調となった。日中取引では、イランが核開発計画などで大きな隔たりが残っているとしたことを受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS