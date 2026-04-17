NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝94.69（+3.40+3.72%） 米国とイランの交渉が水面下で継続しているもようだが、一時停戦期間の延長や、次回協議についての発表は見られず、調整が難航している可能性が意識された。トランプ米大統領はイランとの交渉がうまくいっていることや、前向きな結果がまもなく発表されてホルムズ海峡が開放される可能性を示唆しているが、準政府系のタスニム通信によるとイランは米国に履