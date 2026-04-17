NY株式16日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均48578.72（+115.00+0.24%） S＆P5007041.28（+18.33+0.26%） ナスダック24102.70（+86.68+0.36%） CME日経平均先物59345（大証終比：-245-0.41%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上昇。Ｓ＆Ｐ５００とナスダックがともに最高値を更新する中、本日は上げ一服感が出ていたが、米株式市場には再びポジティブな雰囲気が広がっている。