米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 3.776（+0.014） 米10年債4.313（+0.030） 米30年債4.936（+0.038） 期待インフレ率2.394（-0.006） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。本日は原油相場が上昇しており、利回りも上昇した。米国はイラン合意に６カ月必要との見解が湾岸アラブ諸国および欧州の一部指導者から出ている。その期間をカバー