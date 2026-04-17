【カイロ共同】レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラは16日、住民に向けた声明を発表し、イスラエルとの停戦に応じるかどうか明言しなかった。詳しい状況が明らかになるまでレバノン南部への帰還を控えるよう呼びかけた。