求人サイト『Indeed』の新テレビCMに、サッカー日本代表MF堂安律(フランクフルト)が出演する。20日より全国放送される。Indeed Japan株式会社がフランクフルトのメインスポンサーを務めることで実現。専属トレーナーやシェフ、マネジメントといった普段の堂安を支える“チーム堂安”をフォーカスする。ワールドカップの2大会連続出場が迫る堂安。初戦となるオランダ戦は6月14日(日本時間同15日)で、同16日が誕生日の堂安は同試