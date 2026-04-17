[4.16 EL準々決勝第2戦 セルタ 1-3 フライブルク]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は16日に準々決勝第2戦を行った。MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)は敵地でセルタ(スペイン)に3-1で勝利。2試合合計で6-1とし、クラブ初のベスト4入りを決めた。先発出場の鈴木は2ゴールの活躍を見せ、フル出場を果たした。ホームでの第1戦を3-0で制したフライブルクは序盤から試合を優位に進める。前半33分には先制点。相手守備陣の裏をDFジ