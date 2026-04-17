開催：2026.4.17 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 7 - 8 [ナショナルズ] MLBの試合が17日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとナショナルズが対戦した。 パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。 5回表、2番 ルイス・ガルシア 5球目を打ってショートゴロ しかしショートが悪