◎練習でのシートノックをスタンドから見守ったヤクルト・池山監督は座る席を探しながら「えっと…。じゃあ36番に」。選んだ席は「バックネット裏14段36番」。現役時代の背番号には愛着があります。◎試合前までDeNAはヤクルトに4戦全敗。記者から「やり返す思いで挑む？」と問われた相川監督は「その通りです。その質問いいですね。私の気持ちを代弁してくれてありがとうございます」。やる気に満ちあふれた指揮官でした