◇パ・リーグロッテ5―3日本ハム（2026年4月16日ZOZOマリン）また背番号33が勝利を呼び込んだ。3―3の5回から2番手で登板したロッテ・八木は2回を1安打無失点と好投。6回に代打ポランコの左前適時打で勝ち越し、プロ5年目にして初勝利を飾った前日に続いて白星を手にした。プロ初勝利から2日間で2勝は球団史上初。28歳の右腕は「普通に凄いですね。そういうこともあるんやなという感じです」と笑みをこぼした。21年ドラ