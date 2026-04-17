■ＢＴＣＪＰＮ 177円(+50円、+39.4％) ストップ高 ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎ [東証Ｓ]がストップ高。東京証券取引所が4月15日の取引終了後に、同社株の監理銘柄（確認中）の指定を16日付で解除すると発表したことが好感された。東証スタンダード市場における上場維持基準の「流通株式時価総額」基準について適合しない状態となっており、改善期間の終了時点で適合が確認できていなかったことから4月1日付で監