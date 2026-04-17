◇セ・リーグDeNA0―2ヤクルト（2026年4月16日神宮）DeNAは打線が散発5安打で三塁すら踏めず、今季初の零敗を喫した。2点を追う8回2死一塁でコンディション不良で欠場していた筒香が4試合ぶりに代打で復帰。「動きは問題ない」と二塁への内野安打で好機を広げたが、後続が続かなかった。対ヤクルト戦は開幕から5戦全敗。相川監督は「やりにくさはない。自分たちがどう勝つか考えてやるしかない」と前を向いた。