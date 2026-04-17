◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2026年4月16日甲子園）巨人の田中将大投手（37）が16日、阪神戦で6回7安打3失点と粘りの投球を展開し、今季2勝目を挙げた。「伝統の一戦」は初登板で、甲子園での白星は楽天時代の11年4月15日のオリックス戦以来15年ぶり。22年以来4年ぶりの聖地のマウンドで「甲子園の申し子」が、日米通算202勝目を手にした。6回を投げ終えるとベンチで何度も首をかしげた。決して本調子ではなかった。それ