◇セ・リーグヤクルト2−０DeNA（2026年4月16日神宮）ヤクルト―DeNA戦（神宮）で、球審を務めた川上拓斗審判員が負傷交代するアクシデントがあった。8回無死のヤクルトの攻撃で、オスナがファウルを打った後にすっぽ抜けたバットが左側頭部を直撃。そのまま倒れ込み、ブルーシートで囲まれた中でトレーナーらによる応急処置を受けた後、担架に乗せられて退場。救急車で病院に搬送された。代わって一塁塁審だった吉本