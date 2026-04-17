両股関節手術からの1軍復帰を目指す巨人・吉川が、ジャイアンツ球場で行われた3軍戦の試合前シートノックで三塁に就いた。本職の二塁ではないが、会田3軍監督は「いろんなことを想定してやろうと」と説明。橋上オフェンスチーフコーチは「今はセカンドを守っている選手もいますので。（1軍で守る）可能性はあると思う」と、1軍昇格後に三塁守備に就く可能性を示した。