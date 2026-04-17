◇セ・リーグヤクルト2−０DeNA（2026年4月16日神宮）ヤクルトの8番で出場の先発・松本健が投打で活躍した。2回2死一塁でプロ初安打となる左前打。続く丸山和の先制打を演出した。「野球を始めた頃から打撃は悪くて…。たまたま。なにを打ったのかも分かっていない」。「マツケンサンバ」に乗って登場して4回1死でも右前打。マルチ安打をマークし「自分でも信じられない」と驚きの表情だ。14日が誕生日で、投げては2