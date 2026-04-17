女子ゴルフのKKT杯バンテリン・レディースは17日、熊本空港カントリークラブで開幕する。年間ポイントランク1位の佐久間朱莉（23）は昨年ツアー初Vを挙げた思い出の大会で連覇に挑む。“推し”のマキロイ（英国）がマスターズ連覇を果たし「私も勝ちたいです」と意気込んだ。優勝すれば生涯獲得賞金が5億円を突破。23歳129日での達成は山下美夢有の22歳81日に次ぐ歴代2位の年少記録となる。「5億かあ、凄いなと」と笑顔。昨