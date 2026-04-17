牡馬クラシック第1弾「第86回皐月賞」（19日、中山）の出走馬と枠順が16日、確定した。皐月賞のフルゲートが18頭立てになった90年以降、7人目の3頭出しとなる開業4年目の上原佑紀師（36）が木曜追いで“直接対決”の3頭併せを敢行。3頭で唯一、重賞タイトル（京成杯）を持つグリーンエナジーが成長を感じさせる走りを披露。直近7年で1勝、2着1回、3着1回と好成績の12番枠からG1初制覇に挑む。これほど豪華なG1の最終追いは異例