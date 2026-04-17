大手芸能事務所「テンカラット」とソニーミュージックグループの声優事務所「ミュージックレイン」が16日、都内で会見を行い、新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」（オパリス）の共同開催を発表した。俳優・声優の両軸で活躍できる役者の発掘を目指し、ワークショップやオーディションを行う。テンカラットの丸谷和貴取締役は「次世代のハイブリッドな表現者を育成したい」と展望を語った。2009年に共同で仕事をし、以降17年