◇パ・リーグ西武1―7オリックス（2026年4月16日京セラD）西武の菅井が4回6安打3失点と試合をつくれず、今季初の同一カード3連敗で最下位に転落した。西口監督は「打たれることはあるが、得点した次のイニングはしっかりしてほしかった」と険しい表情だった。4回にドラフト1位・小島の右前適時打で先制したが、直後に2死一塁からの3連打で3失点して逆転された。17日からの日本ハム戦に向け、西口監督は「強いですけ