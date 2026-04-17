◇パ・リーグ楽天0―6ソフトバンク（2026年4月16日北九州）楽天は勝てば4年ぶり単独首位だった一戦で、ドラフト1位ルーキー・藤原がほろ苦いプロ2敗目を喫した。初回、柳田に先制3ランを浴びるなど2被弾を含む5安打5失点で4回降板し「自分の力不足でゲームを壊してしまって申し訳ない」と悔しがった。狭い北九州市民球場で強力打線を意識してか「理想のフォームと違った」とも振り返った。初めてのマウンドへの対応に