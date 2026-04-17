フォルテアンジェロは3頭併せの最内から鋭伸。小気味良いフットワークで中ライヒスアドラーと併入、外グリーンエナジーに半馬身先着した。6F84秒0〜1F11秒4（馬なり）。上原佑師は「1週前で仕上がっていた。息を整える、騎手に最後の反応を確かめてもらう程度の追い切り」と納得の表情を浮かべる。枠順は3枠6番に決定。「凄く器用。展開に左右されないと思うし、狭い所を抜けてこられるので、どの条件でも走れる」と自信をのぞ