◆阪神大学野球春季リーグ戦▽第１節２回戦関西国際大６ｘ―４大体大（１６日・あじさいスタジアム北神戸）雨天順延となった第１節２回戦が行われた。開幕３連敗となった関西国際大は９回１死満塁で高倉翔（４年＝履正社）の逆転サヨナラ満塁本塁打で劇勝した。※※※内角低めの直球を完璧に振り抜くと、打球が左翼席へ飛び込んだ。２点ビハインドの９回１死満塁から４番・ＤＨの高倉が劇的な逆転サヨナ