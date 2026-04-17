巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が初勝利を目指し、１７日のヤクルト戦（神宮）で３度目のマウンドに立つ。２度の雨天中止の影響でローテがずれ込み、中９日での先発となるが「（天候は）自分でコントロールできるものではない。それはそういうものとして対応するだけ」と投球に影響はない。この日は敵地・甲子園でキャッチボール、ランメニューをこなし翌日に備えた。前回の７日・広島戦（マツダ）では６回５失点