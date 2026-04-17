◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）４番打者のダルベック（巨）が１回の３ランを含め来日初の３安打。３月２９日の阪神戦以来、４７打席ぶりの一発が貴重な先制打となった。この日は阪神４番の佐藤も初回に２ラン。巨人・阪神戦で両チームの４番による本塁打の打ち合いは、２４年５月３日（東京Ｄ）の大山（神）、岡本和（巨）以来。甲子園では２３年７月２５日、こちらも岡本和と大山が記録して以来にな