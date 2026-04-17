弥生賞ディープ記念2着のライヒスアドラーは、佐々木を背に3頭併せの真ん中で軽やかなフットワークを披露。ラスト1F11秒6と力強く伸び、外グリーンエナジーに半馬身先着、内フォルテアンジェロと併入した。枠順は5枠9番に決定。佐々木は「前走と比べると動きがシャープになった。手前も上手に替えられるようになった」と好感触を伝えた上で「勝ち負けできる」と自信をのぞかせていた。