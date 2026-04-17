「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）また“イケヤマジック”がさく裂した。ヤクルトは下位打線が機能して今季２度目の４連勝をマークした。難敵デュプランティエから二回に先制点をつかみ取った。２死一塁の場面で「８番・投手」の松本健が左前に運びプロ初安打。一、二塁と好機が広がり、続く９番・丸山和が左前適時打を放って主導権を握った。池山監督は「（投手が）つないで打ってくれると、打者陣も『何とか