牡馬クラシック第1弾「第86回皐月賞」の出走馬18頭と枠順が16日、確定した。今週からJRA短期免許で騎乗するオーストラリアの名手ダミアン・レーン（32）は、朝日杯FSを制した2歳王者カヴァレリッツォとの初コンビで参戦。“テン乗り名人”が最内1番枠から当レース初Vを狙う。今年もテン乗りの名手がクラシック制覇に導くか。JRA短期免許を取得したレーンが皐月賞で2歳王者カヴァレリッツォと初コンビを組む。昨年はモレイラが