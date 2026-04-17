デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回はイチロー氏が現役時代の守備位置を取り上げる。◇◇Ｑ…イチローが外野以外で守った経験のある位置は？Ａ…三塁１９９９年６月１３日、福岡ドームでのダイエー−オリックス戦での出来事だ。八回、ダイエーの攻撃開始前に場内アナウンスが流れると、スタンドは大きくどよめいた。「サード