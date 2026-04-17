カヴァレリッツォは最内1番に決定。過去10年では20年コントレイル、23年ソールオリエンスの2頭が制した。田嶋助手は「しっかりゲートを決められれば、ロスなく進められる。極端だけど外枠よりは良かった」と前向きに捉える。木曜は角馬場で汗を流し、体調を整えた。「追い切り後も順調に来られている。（休養を挟んで）一回り成長した感じです」と手応えを伝えた。