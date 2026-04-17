ゾロアストロはフルゲート18頭立てになった90年以降、最多5勝を挙げている14番枠に決まった。宮田師は「スタートはゆっくり出る馬なので偶数は理想的な枠。内め過ぎるのも怖かった。フルゲートですし機動力の部分はやってみないと分からないですが、運びやすいと思う」と歓迎。きさらぎ賞に続く重賞連勝へ好条件が整った。