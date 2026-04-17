8人組グループ・timeleszが出演するフジテレビ系『タイムレスマン』が、きょう17日からゴールデンタイムで放送される。ゴールデン初回となる今夜は、午後9時から2時間にわたって「日光街道！脱落旅SP」が行われる。【番組カット】何が起こったの…？旅の道中、みなみかわに向かって叫ぶ菊池風磨今回の旅の目的地は、毎年200万人近くの参拝者が訪れる関東最大のパワースポット「日光東照宮」。徳川家康をまつる日光東照宮を訪ね