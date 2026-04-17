ロブチェンはG1初制覇を飾ったホープフルSと同じ2枠4番に入った。デビュー戦も4番枠で勝っており、山本助手は「縁起がいい枠。レースセンスが良く、舞台は言うことない」と歓迎する。先週の桜花賞をスターアニスで制した松山とのコンビ継続。「しっかり脚をためて運べれば」と鞍上に託した。