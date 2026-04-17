▼（2）サウンドムーブ（斉藤崇師）内めの2番枠を引けたのは良かった。内でじっとして、そつなく回る競馬ができる馬なので。▼（3）サノノグレーター（尾形師）いいと思います。勝負服にも合っている。（戦法は）ジョッキーにお任せします。▼（5）アスクエジンバラ（福永師）ジョッキーは“どこでもいい”と言っていた。任せるだけ。馬場状態を踏まえて進路を選択してくれると思う。▼（8）マテンロウゲイル（野中助手）