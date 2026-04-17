お笑い芸人・まちゃまちゃが１６日、吉本興業東京本社で、芸歴３０周年記念公演「まちゃまちゃ３０年祭＆生誕祭『独身披露宴』」（５月７日、東京・ＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕ）の取材会を行った。実は取材会はこの日より前に行われる予定だったが当日に本人が音信不通で現場に訪れず、やむを得ず延期となっていた。まちゃまちゃは謝罪しながら「極度のストレスと極度の不眠」と説明し「過去２回気絶したことがあります。多分